FCSB, ofertă pentru un alt fotbalist din Africa de Sud » Intervenția FIFPro, decisivă

Oțelul - FCSB 2-0. S-au strâns 6 sezoane de când FCSB nu a mai avut un start fără greșeală, așa cum s-a întâmplat în acest sezon. Vicecampioana de anul trecut are maximum de puncte după 3 runde, plus un succes în Conference League.Începutul de sezon a fost excelent pentru FCSB, care are victorii pe linie în toate competițiile. Echipa lui Elias Charalambous a strâns până acum 4 succese în tot atâtea meciuri. ...