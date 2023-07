Dinamo și Sepsi trag cortina peste etapa a 3-a din Liga 1 cu o cotă de 32 pe Betano

15:20

Turcul Arda Guler, cumpărat de Real Madrid cu 20 de milioane de euro de la Fenerbahce, a suferit o ruptură parțială a meniscului intern la genunchiul drept și va fi indisponibil minimum trei luni.De-abia mutat de la Fenerbahce la Real Madrid, pentru 20 de milioane de euro sumă fixă (plus 10 milioane sub formă de bonusuri, plus 20% la viitorul transfer), Arda Guler s-a accidentat și leziunea este gravă. ...