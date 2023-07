La Caracal, USR nu a făcut o minune. S-a făcut DE MINUNE!

M-am născut și am petrecut anii copilăriei și ai adolescenței la Caracal și, deși cu aproape șase decenii în urmă, am plecat la București- unde, după absolvirea facultății m-am stabilit-, am rămas, cu gândul și cu sufletul, alături de orașul meu natal și de meleagurile Romanațiului.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro