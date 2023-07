Secretele întâlnirii dintre Nicolae Ceaușescu și Richard Nixon, la București. Ce s-a întâmplat în timpul vizitei istorice a președintelui SUA în România

21:10

Se cunoaște, deja, faptul că artista Cardi B este foarte populară și are milioane de fani. Este o figură des întâlnită la concerte și evenimente private, iar ochii celor prezenți sunt „furați” de formele voluptoase […] The post Incident șocant pe scenă, în Las Vegas. Cardi B a aruncat cu microfonul într-o femeie, la concert. Ce s-a întâmplat cu doar câteva secunde înainte appeared first on Cancan.