Marius Croitoru și-a trimis fiul la altă echipă » A debutat deja în noile culori

18:10

După împrumutul în Emiratele Arabe Unite, în sezonul trecut, la Al-Ittihad Kalba, Alexandru Cicâldău a fost cedat iar de Galatasaray, de această dată în Turcia, la Konyaspor, unde va juca tot sub formă de împrumut, în 2023-2024. Mijlocașul în vârstă de 26 de ani mai are contract cu campioana Super Lig până în 2026.În sfârșit, după două luni de oferte și negocieri, Alexandru Cicâldău are echipă. Nu este Galatasaray. E Konya, clubul care l-a dorit cel mai mult. ...