Bancul dimineții | „Tu, Mărie, așe sarmele răle n-am mâncat în viața me!”

12:50

În dimineața zilei de 31 iulie, PNL și PSD au anunțat care le sunt listele cu măsuri pentru a salva bani de la bugetul de stat. Potrivit declarațiilor venite din partea social democraților, dar și […] The post Adio vouchere de vacanță pentru acești români! Știrea dimineții de luni, 31 iulie appeared first on Cancan.