„Confirm că Gina Pistol a plecat în Germania, la el”. Iubitul secret pe care soția lui Smiley l-a avut în trecut, identificat de Cristi Brancu

14:20

Andreea Raicu a avut de-a lungul timpului relații controversate, una dintre ele fiind cea cu Tudor Chirilă, cei doi trecând prin numeroase despărțiri și împăcări pe parcursul celor cinci ani în care au format un […] The post Vedeta TVR care s-ar fi iubit cu Andreea Raicu a vorbit despre relație: „În ceea ce o privește pe Andreea, lucrurile sunt clare”. Ce a fost, de fapt, între cei doi appeared first on Cancan.