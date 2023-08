Doliu în lumea filmului! Betty Ann Bruno, actrița care a jucat în Vrăjitorul din Oz, a murit

09:30

Eric Braeden, actorul celebru din „Tânăr și neliniștit”, a primit o veste cruntă! Starul de la Hollywood, în vârstă de 82 de ani, le-a dezvăluit fanilor săi că suferă de o boală cumplită. Acesta duce […] The post Actorul adorat de milioane de românce are cancer! Dezvăluirea dureroasă făcută de cel mai important personaj masculin din celebrul serial „Tânăr și neliniștit” appeared first on Cancan.