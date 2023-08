Laurențiu Reghecampf și Andrei Ivan, conferință de presă premergătoare partidei de mâine cu Hermannstadt

16:10

FCSB are un început de vis în Superligă, unde nu a pierdut niciun joc în primele 3 etape și iar în Europa au debutat perfect cu un succes în fața celor de la CSKA Sofia 1948.Cel mai bun jucător din acest start, Florinel Coman (25 de ani) a explicat pentru GSP.ro care este secretul reușitei acestui start de sezon.VIDEO. Florinel Coman: „Ne ajută experiența lor” „Ce am schimbat? Am rămas aceiași jucători, avem un grup omogen. ...