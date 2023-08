Ce a spus Atanas Ribarski după FCSB - CSKA 1948 Sofia: „Acolo s-a făcut diferența”

23:50

Damjan Djokovic, eroul celor de la FCSB din partida cu CSKA 1948 (3-2), în care a înscris o „dublă”, atrage atenția asupra reprizei secunde pline de ezitări a roș-albaștrilor. Bulgarii au condus la un moment dat cu 2-1, dar vicecampioana a găsit până la urmă resurse pentru a câștiga meciul. „Am intrat în jocul lor în repriza a doua, în consecință nu nu am mai practicat fotbalul nostru obișnuit. Dar ne-am refăcut, am dat dovadă de caracter și am întors scorul. ...