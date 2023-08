Iuliana Marciuc este din nou în doliu. Tragedie în familie: „Tata nu a vrut să fie singur de ziua lui”

18:20

Destin crunt pentru Florin, un tânăr de doar 22 de ani din județul Arad. În timp ce se afla la muncă, pe câmp, tânărul a fost prins într-o balotieră. Apoi, trupul i-a fost tras de […]