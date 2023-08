Un star din NBA a așteptat 31 de ani pentru primul coș de 3 puncte: „Parcă mi-am pierdut virginitatea!”

18:20

Înainte de meciul cu FCSB, ardelenii de la CFR, mai combinativi și mai ofensivi ca în era Dan Petrescu, dau mari semne de slăbiciune la fazele fixe sub conducerea lui Mandorlini. Ultimele trei goluri din astfel de momente le-au primit: unul cu Universitatea Craiova (scor 1-1), în Gruia, plus cele două din returul cu Adana Demirspor (scor 1-2).FCSB - CFR Cluj are loc duminică, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...