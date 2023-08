Această mămică de 35 de ani a murit după ce a băut 2 litri de apă în 20 de minute. Care a fost, de fapt, cauza decesului

07:40

Meteorologii anunță vreme călduroasă în luna august, iar românii nu vor scăpa de temperaturi caniculare. Este ultima lună de vară, pe care turiștii ar putea s-o petreacă la malul mării, atâta timp cât valorile termice […] The post Meteorologii anunță o lună august 2023 cum nu prea a mai fost în România. Temperaturi și fenomene anormale în București și în marile orașe appeared first on Cancan.