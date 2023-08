Nicușor Dan: Am primit cea mai mare parte a studiilor de fundamentare pentru actualizarea PUG

14:20

Compania Hidroelectrica a admis oferta depusă de consorțiul format din Electromontaj SA (România) și Konkar Engineering Co Ltd (Croația) în cadrul licitației pentru atribuirea contractului de retehnologizare a Amenajări Hidroenergetice (AHE) Vidraru, au declarat în exclusivitate pentru Income Magazine surse apropiate negocierilor. Acum, oferta consorțiului, cea tehnică și financiară. va intra în cea de a doua etapă de evaluare, ea urmând să fie deschisă pe data de 2 octombrie la ora 12. Valoarea totală a contractului de retehnologizare a AHE Vidraru este estimată la 145,637 milioane de euro, plus TVA.