Ireal ce a fost pusă să facă mireasa Geanina din Iași, de către cei care au furat-o în noaptea nunții

12:40

Clienții Kaufland din România au primit o avertizarea din partea reprezentanților celebrului lanț de supermarketuri. Mai cu seamă, este vorba despre un produs pentru copii care a fost retras de la rafturi, deoarece are anumite […] The post Clienții Kaufland din România sunt în alertă după anunțul reprezentanților celebrului lanț de supermarketuri appeared first on Cancan.