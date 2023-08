Panică printre șoferii din România, care pot rămâne fără permis. Legea din țara noastră este cea mai restrictivă la acest capitol

14:50

Mircea Radu a avut o relație ascunsă cu o fostă colegă din TVR, la începutul anilor 2000. Mai cu seamă, prezentatorul TV a fost îndrăgostit de o unguroaică blondă pe nume Magdolna Grosu. Cei doi […] The post Unguroaica blondă pe care Mircea Radu a iubit-o pătimaș. Relația ascunsă pe care fostul om de televiziune a avut-o cu o colegă din TVR appeared first on Cancan.