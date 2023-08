Top sexy-vedete de la noi, care au greșit mărimea slipului. Fanii de pe plajă au crezut că nu văd bine

09:10

Grecia se numără printre destinațiile favorite ale românilor atunci când vine vorba despre vacanțe. Turiștii merg în țara elenă pentru plajele superbe, apa cristalină și experiențele de vis. Prețurile nu mai sunt la fel de […] The post Câți bani a plătit Aura din București, pentru o cafea, pe o plajă din Grecia: „Plec cu un gust amar” appeared first on Cancan.