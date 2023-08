Silviu Lung a revenit în Superligă! A fost prezentat azi: „E o nouă provocare!”

14:40

Extrema dreapta Antonio Sefer (23 de ani), fotbalist vândut de Rapid în această vară la Hapoel Beer Sheva, are probleme de adaptare în Israel. Hapoel ar vrea să-l împrumute pe acesta la o altă formație din campionatul israelian, Ashdod. Antonio Sefer are probleme la Hapoel Beer Sheva. Fostul jucător al celor de la Rapid are probleme de adaptare la formația alb-roșie, iar israelienii și-ar dori să-l împrumute, pentru ca acesta să acumuleze mai multe minute. ...