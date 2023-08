Loți Boloni, „părintele” Franței, al 3-lea cel mai în vârstă antrenor din Top 5 Europa! Are 40 de ani peste cel mai tânăr tehnician continental

La 70 de ani, Ladislau Boloni (FC Metz) este antrenorul cel mai bătrân din prima ligă franceză și al treilea în principalele cinci campionate europene. Ligue 1 are și cel mai tânăr tehnician, Will Still, 30 de ani, de la Reims.În vara lui 2022, Ladislau Boloni a fost chemat să salveze FC Metz, să o resusciteze, după ce echipa lorenă retrogradase în Ligue 2. ...

