Atenție, FCSB! Antrenorul lui Nordsjaelland nu-l menajează deloc pe starul echipei, chiar dacă ar pune în pericol transferul său: „Nu ne temem de accidentări”

11:50

Sergiu Hanca (31 de ani) a jucat din primul în victoria Petrolului cu Farul, 3-2. La finalul partidei câștigată în fața a 9.300 de spectatori, fundașul a vorbit în exclusivitate pentru GSP.RO.- Sergiu, a fost un meci fabulos! Cinci goluri într-o repriză, cum a fost?- A fost un meci nebun, dar plăcut pentru spectatori, pentru public. Pentru noi am înghițit în sec când am luat gol în minutul 90, dar e important că am câștigat. ...