Doi turiști germani au ajuns să aibă dosar penal în România și din cauza votului cancelarului Austriei! Primele declarații de la Poliție

17:20

Este cunoscut deja faptul că Gigi Becali este un om foarte credincios, care face acte de caritate ori de câte ori are ocazia și sare în ajutorul celor nevoiași, mai ales dacă cineva ajunge să-i […] The post Gigi Becali, sunat de călugărul care a împușcat un român pe Muntele Athos. Ce l-a rugat preotul pe afacerist appeared first on Cancan.