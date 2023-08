Bărbatul care și-a bătut joc de Angela Similea o ținea închisă în casă și îi arunca vorbe grele: „Tu ești un nimeni, un rahat”. Clipele de coșmar trăite de marea artistă a României

21:50

Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul fetei ucise în Mangalia! Autoritățile au aflat că este vorba despre o tânără de 18 ani, lovită și ucisă, apoi abandonată sub o bancă într-un parc din […] The post Detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul crimei din Mangalia. Adevăratul motiv pentru care tânăra ar fi fost ucisă de cea mai bună prietenă appeared first on Cancan.