O nouă ruptură în showbizul românesc? Bogdan Ionescu ar fi divorțat de Sheila, femeia cu care s-a căsătorit în urmă cu trei ani

Frații Tate se bucură din plin de gustul libertății! Eliberați de doar două zile din arestul la domiciliu de care au beneficiat în ultimele luni, Tristan și Andrew parcă revin la vechile îndeletniciri. N-au uitat, […]