Cu cât au scăzut preţurile alimentelor de bază după ce a intrat în vigoare OUG. Analiza a fost făcută de Consiliul Concurenţei

10:10

Gheboasă a urcat pe scena de la Untold 2023, iar în mediul online au apărut, la scurt timp, o serie de controverse. Este pe „val”, mulți tineri sunt fanii lui, însă puțini știu ce studii […] The post Câte clase are, de fapt, Gheboasă, „eroul” de la Untold 2023. Trapperul a vorbit despre alegerile sale la capitolul educație appeared first on Cancan.