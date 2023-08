Bunicul Nasty în acțiune! Dezvăluiri în premieră pentru CANCAN.RO: Ilie, ochii în patru, nepoțica Ioanei ți-a pus gând rău

11:00

„Suntem pentru prima dată în România, sunteți un public incredibil! În această seară am primit doar dragoste din partea voastră. Vă mulțumim pentru călătorie” – Dan Reynolds (Imagine Dragons) A doua zi a călătoriei în […] The post Record absolut la UNTOLD! Peste 115.000 de fani au trecut pragul tărâmului UNTOLD în ziua în care Imagine Dragons a făcut istorie în România appeared first on Cancan.