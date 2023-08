O fetiță s-a electrocutat în timp ce se juca într-un parc din sectorul 6 al Capitalei

22:40

Un urs negru uriaș, notoriu pentru o serie de „spargeri” date în mai multe locuințe din California, a fost capturat după un an de fugă, scrie luni, 6 august, BBC. Ursul de 227 de kilograme, cunoscut de fani sub numele de Hank the Tank, este suspectat că a intrat în 21 de case din zona […]