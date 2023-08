Cum putea fi salvată Alina Ciobanu, tânăra ucisă de prietena cea mai bună. Detalii tulburătoare ies la iveală: „Am auzit țipetele”

15:10

Vești bune pentru o anumită categorie de angajați din România. Începând cu data de 1 august 2023, acești salariați vor primi între 500 și 1000 de lei lunar în plus la salariu, dacă vor lucra […] The post Acești români vor primi în plus până la 1000 de lei lunar dacă vor lucra în weekend. Decizia a intrat în vigoare la 1 august 2023 appeared first on Cancan.