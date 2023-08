Conducerea Rapidului, atacată dur: „Au nevoie de yesmeni, iar Bergodi e genul de antrenor yesman” + „Șucu nu știe fotbal”

14:00

Rapid a făcut un nou pas greșit în campionat și a pierdut în fața celor de la FC Voluntari, 2-1, și rămâne pe locul 8 cu 5 puncte obținute, în primele 4 etape.Transferat de la CFR Cluj, Claudiu Petrila (22 de ani) a explicat că echipa a fost demoralizată după golul încasat în secunda 10 și face un apel la fani.VIDEO. Claudiu Petrila: „E normal să ne certe” „Din păcate, am primit gol foarte repede, apoi am revenit. Am apucat să văd acel gol din secunda 10. ...