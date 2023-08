Alina, fata ucisă la mare, va fi înmormântată în rochie de mireasă, în satul natal. Ce povestește fratele victimei FOTO

13:45

Un urs negru masiv și notoriu a fost capturat după mai bine de un an de fugă în urma unei serii de spargeri în California. Se crede că ursul de 227 kg, cunoscut de fani sub numele de Hank the Tank (Tancul Hank), a intrat în 21 de case din zona Lake Tahoe începând cu anul 2022.