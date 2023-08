EXCLUSIV Nicușor Dan, vești despre noul patinoar „Mihai Flamaropol” din București: „În patru, cinci luni trebuie să înceapă lucrările!”

15:40

Nu-i vreun prilej de mândrie, e doar o constatare că am fost primul care a pus sub semnul întrebării decizia lui Marcel Bârsan de a acorda lovitura de la 11 metri din care FCSB a învins-o duminică pe CFR Cluj. Am scris că arbitrul „A fluierat fault la Cvek destul de ușor”, asta în cronicheta transmisă imediat după meci. Adică înainte de a discuta cu cineva, de a fi analizat reluările TV sau auzit comentariile din studiouri. ...