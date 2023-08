Bancul zilei | „Este adevărat că oamenii care au o activitare amoroasă intensă pot avea cearcăne?”

00:10

Horoscop marți, 8 august 2023. Iată ce ne rezervă astrele atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Berbec Simțurile, dorințele sau poftele tale sunt amplificate astăzi, indiferent de natura lor. Ești tentat să […] The post Horoscop 8 august 2023. Nativii care trebuie să aibă mai multă grijă la deciziile pe care le iau appeared first on Cancan.