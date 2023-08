Sentință de ultim moment! Darius Vâlcov va fi extrădat în România

09:10

Trapperul Gheboasă este unul dintre artiștii care au cântat la ediția din acest an a festivalului Untold. Reprezentația sa a creat însă un val de reacții fără precedent în mediul online. Cântărețul este acuzat că […] The post Gheboasă intră în politică după succesul de la Untold! În ce partid se înscrie. „Vreau să fiu președinte” appeared first on Cancan.