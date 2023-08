Cel puțin 33 de morți în China, în urma celor mai intense ploi înregistrate vreodată în zona Beijingului

Zeci de persoane au murit în inundaţiile care au lovit nordul Chinei. Vineri, Beijingul a declarat că dezastrele naturale au lăsat în urmă 147 de morţi sau dispăruţi în luna iulie, potrivit AFP, notează Agerpres. În ultimele săptămâni, capitala Chinei a fost afectată de ploi în cantităţi record. The victims of the floods in Beijing […]

