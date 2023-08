Inflația la sfârșitul anului, estimată de BNR la 7,5%. Este o creștere față de prognoza anterioară

10:40

Zeci de persoane au murit în inundaţiile care au lovit nordul Chinei. Vineri, Beijingul a declarat că dezastrele naturale au lăsat în urmă 147 de morţi sau dispăruţi în luna iulie, potrivit AFP, notează Agerpres. În ultimele săptămâni, capitala Chinei a fost afectată de ploi în cantităţi record. The victims of the floods in Beijing […]