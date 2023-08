Test de inteligență! Un condamnat la moarte trebuie să aleagă una dintre cele 3 camere

21:40

Toți românii care au pensii sub 1.700 de lei trebuie să știe! Guvernul României atrage atenția celor care nu respectă o regulă importantă. Mai exact, românii care beneficiază de vouchere sociale pentru alimente și mese […] The post Anunț important pentru pensionari! Greșeala care i-ar putea costa scump: „Se pot aplica amenzile care nu sunt deloc de neglijat” appeared first on Cancan.