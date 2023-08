Dialog memorabil între Arsenie Boca și Nicolae Ceaușescu. Cuvintele au rămas ștanțate în istoria României

09:00

Anual, angajații din România trebuie să beneficieze de cel puțin 20 de zile de concediu de odihnă. Însă, există o situație în urma căreia un angajat român s-ar putea afla în situația de a fi […] The post Adio, zile de concediu! Greşeala uriaşă care vă poate lăsa fără libere appeared first on Cancan.