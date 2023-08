Farul - Flora Tallinn, în turul 3 preliminar din Conference League » Echipa pregătită de Gică Hagi

17:40

Nicolae Stanciu (30 de ani) a înscris pentru prima dată în acest an în tricoul lui Wuhan Three Towns. Mijlocașul român a deschis scorul în victoria cu Henan Songshan Longmen, 4-2.Sezonul trecut, Nicolae Stanciu a fost piesă instrumentală în formația cu care Wuhan Three Towns a cucerit titlul în China. Românul a înscris de 10 ori în doar 27 de meciuri de campionat, iar reușitele sale s-au dovedit decisive în cursa pentru titlu. ...