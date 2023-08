Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc, joi, 10 august 2023, numerele extrase. Report de 123 milioane euro

21:20

Miercuri 9 august 2023, au avut loc verificări ample într-un azil de bătrâni privat din Pitești. În ce condiții erau ținuți vârstnicii din instituție, dar și ce nereguli au fost constatate. Continuă seria demascărilor așa-ziselor […] The post Un nou azil al groazei a fost descoperit. Bătrânii, fără mâncare și pedepsiți în subsolul unei clădiri private din Pitești appeared first on Cancan.