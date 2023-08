Ionel Ganea a început scandalul cu noul transfer al Rapidului. L-a trimis direct la „naționala de sămânțari”

21:50

Părintele Arsenie Boca sau ”Sfântul Ardealului”, așa cum este cunoscut de creștini, a făcut multe minuni de-a lungul timpului. De asemenea, oamenii îl căutau pentru a le prezice viitorul, iar unul dintre cei care au […] The post Dialog memorabil între Arsenie Boca și Nicolae Ceaușescu. Cuvintele au rămas ștanțate în istoria României appeared first on Cancan.