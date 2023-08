Presiuni neașteptate în cazul de dopaj al lui Halep » Consiliul WTA, „scos la tablă”: „Aveți de gând să faceți ceva?!”

11:50

Potrivit RMC Sport, antrenorul lui PSG, Luis Enrique, nu-l va convoca pe Kylian Mbappe (24 de ani) pentru meciul de sâmbătă, cu Lorient. Iar AS scrie că șefii grupării pariziene speră ca suporterii să-l fluiere pentru ca astfel să aibă un argument în plus și să-l convingă să accepte un transfer acum, când încă mai pot încasa bani pe el. Internaționalul francez intră în ultimul an de contract.Nu mai există loc de împăcare între Kylian Mbappe și Paris Saint-Germain. ...