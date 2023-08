Gică Hagi, declarații la superlativ despre jucătorul decisiv din Farul - Flora: „E antrenat, știe fotbal!”

22:30

Sepsi - Aktobe 1-1, în turul 3 preliminar din Conference League. Liviu Ciobotariu, antrenorul covăsnenilor, a tras concluziile la final.Ciobotariu și-a asumat vina la golul primit de Sepsi din corner de la Santana, în urma unui marcaj deficitar al jucătorilor lui Sepsi.Liviu Ciobotariu, după Sepsi - Aktobe 1-1„O primă repriză modestă, am construit lent, nu am avut susținere în ceea ce înseamnă suport ofensiv. Am stat foarte jos. Apoi am primit gol din fază fixă. ...