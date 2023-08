Rata anuală a inflației a scăzut cu aproape un punct procentul în iulie și ajunge sub 10%

20:50

Primii turişti transportaţi de compania americană Virgin Galactic au ajuns joi, 10 august, în spaţiul cosmic, a anunțat societatea fondată de miliardarul Richard Branson, îndeplinind astfel o promisiune pe care a făcut-o în urmă cu două decenii, relatează AFP, potrivit Agerpres. BREAKING: Virgin Galactic launches first space tourism flight as the rocket detaches from the […]