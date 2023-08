Prins în pat cu un bărbat faimos, Cătălin Scărlătescu trebuie să-i dea explicații Doinei Teodoru. Fotografia a strâns peste 10.000 de aprecieri

16:00

Rapid are un început ezitant de campionat în ciuda transferurilor făcute de șefii clubului în această vară. După înfrângerea neverosimilă în fața celor de la FC Voluntari, spiritele s-au încins în Giulești. Jocul slab al […] The post Ionel Ganea a început scandalul cu noul transfer al Rapidului. L-a trimis direct la „naționala de sămânțari” appeared first on Cancan.