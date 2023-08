Oficial: „TUN” de 120 de milioane de euro dat de Barcelona!

11:20

De când am terminat școala, în urmă cu 3 ani, mi-am dorit întotdeauna să explorez țara și să mă bucur de natura noastră magnifică. La începutul acestui an, după examenele universitare, am decis să fac o excursie la Sapareva Banya și la cele șapte lacuri Rila. Auzisem multe povești despre ele, dar am vrut să descopăr regiunea cu ochii mei.Era o dimineață plăcută și răcoroasă de iulie când am pornit din Sofia spre Sapareva Banya. ...