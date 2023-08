Emilia Ghinescu și Sebastian au pus punct relației de 13 ani. Cei doi plănuiau să se căsătorească

08:40

Giuliano Stroe a devenit cunoscut pe când avea doar 5 ani, atunci când a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai puternic copil din lume. Anii au trecut, iar cel poreclit „Micul Hercule” a […] The post Ce a ajuns să facă Giuliano Stroe, supranumit „Micul Hercule”. Copilul minune al culturismului a apucat-o pe alte căi appeared first on Cancan.