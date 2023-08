Tupeu de bugetar! Salariații de la ANRE vor spor de 300 de lei de Ziua bărbatului. Și asta nu e tot

09:50

O femeie din Marea Britanie a avut parte de o surpriză uriașă după ce a cumpărat doi ursuleți de pluș dintr-un târg de vechituri. Mai exact, una dintre jucării avea o valoare extrem de mare. […] The post Descoperirea care a lăsat-o muta de uimire! Ce a găsit o femeie în doi ursuleți de pluș abia cumpărați appeared first on Cancan.