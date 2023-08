Vacanță de lux la prețuri pentru orice buzunar, chiar în România. Ce oferă Cluj-Napoca și Iași

09:50

Accident grav între un autobuz STB și o autoutilitară, vineri dimineață, în București. Patru oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma evenimentului rutier, fiind transportați de urgență la spital. Un accident rutier a […] The post Accident grav între un autobuz STB și o autoutilitară, în București. Patru persoane au fost rănite și duse la spital appeared first on Cancan.