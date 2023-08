Burnley - Manchester City » Înscrie și Rodri, meciul e rezolvat

19:40

Barcelona are aceleași dificultăți financiare și plecarea lui Dembele la PSG ar putea afecta echipa. Real Madrid i-a pierdut pe Courtois și Arda. În plus, nu are vârf. Pe acest fond, Simeone spune: „Victoria e totul”. Va repeta Atletico Madrid triumful din 2021?La Liga, întrecerea celui mai așteptat meci al planetei, El Clasico, e gata de debut. ...