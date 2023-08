BRomania nu și-a putut lua ochii de la Elena Chiriac, fosta concurentă Survivor! Ce s-a întâmplat după party-ul din cartierul milionarilor?

11:10

Cristina Ciobănașu este o actriță în vârstă de 26 de ani îndrăgită de public, apărând pe micile ecrane încă din anul 2008, când a prins un rol în comedia Îngerașii. De-a lungul anilor, viața actriței […] The post Despărțirea Cristinei Ciobănașu a afectat-o la fel de mult ca pierderea suferită în urmă cu un an. Cele două mari cumpene din viața artistei appeared first on Cancan.