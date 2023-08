Isteria „Barbie” a dezvoltat inclusiv o dietă. Toate tinerele vor să mănânce doar ce a consumat Margot Robbie

15:50

Această vară a fost încărcată cu o serie de inovații muzicale în scena muzicală românească, transformând-o într-o platformă dinamică pentru talente emergente și consacrate. În această agitație de creativitate și talent, o producție unică iese […] The post (P) Inovații și surprize în industria muzicală din România appeared first on Cancan.